بالصورة - محضر ضبط ٍ تبلّغه بعد 55 سنة !

بينما كان خالد المصري 88 عاما ً إبن بلدة كوشا العكارية يتقدّم للحصول على سجل ٍ عدلي ، طُلِب منه التريّث لبعض الوقت ، قبل أن يتمّ إبلاغه أن ّ بحقه محضر ٍ ضبط ٍ يعود الى العام 1962 أما قيمته فهي عشرون ليرة لبنانية...نعم محضر ضبط ٍ يعود الى خمس ٍ وخمسين سنة ، تفاجأ به المصري ربما لأنها المرة الأولى التي يطلب فيها سجلا ً عدليا ً...

وبعد تريّث ٍ لنحو ساعة تم ّ منحه السجل العدلي دون مقابل حيث أرفقه بالأوراق المطلوبة للحصول على جواز سفر ٍ ليتمكن من أداء فريضة الحج .