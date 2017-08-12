ماذا فعلت ابنتا رئيس الجمهورية؟

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حضرت شانتال وكلودين، إبنتا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مسرح "لا سيتيه" في جونيه بصحبة أولادهما لحضور مسرحية للأطفال، من دون أن ترافقهما عاملة منزلية أو حرس شخصي.السيدتان جلستا بين الحضور​، لا في الصف الأول​، وهتفتا​، وصفّقتا مع الحاضرين من دون خجل​، أو خوفٍ على "بريستيج" باطل.ومع انتهاء الحفل لاحظت إحداهنَّ أن ولداً من أولادهما ترك علبة العصير فارغةً على المقعد, وكيس "البُشار" مبعثراً​، فانحنت ونظَّفت المكان قبل أن ترحل.لو كنّا في بلدٍ غير لبنان، لما كتبنا عن هذا المشهد الأخلاقي، أما قلّة الأخلاق المتكاثرة في بلدنا، فهذه عِبرة لها.