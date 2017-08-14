لماذا الاصرار على بواخر الكهرباء؟

الإعلان

يعود الجدل الى مجلس الوزراء حول استقدام معامل توليد الكهرباء العائمة اي البواخر.فوزارة الطاقة ما زالت متمسكة بطلبها مع العلم ان حجة تأمين الكهرباء في الصيف انتفت بعدما شارف موسم الحر على الانتهاء، كما ان مؤسسة كهرباء لبنان رفعت كمية الكهرباء التي تستجرها من سوريا الى ٢٧٥ ميغاواط.مجلس الوزراء يناقش هذا الملف مجدداً ويغرق في الانقسامات حوله. كما يناقش في جلسته التي تنعقد في القصر لجمهوري هذا الخميس جدول اعمال من ٦٦ بنداً هو التالي: