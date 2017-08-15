بالصور- طاووس طرطوس....

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عندما تتنقل على طرق لبنان، تشاهد العجائب....مخالفات بالجملة، وعلى عين القوى الامنية.... ولا من يسأل.ولكن ان تلتقي بسيارة، لوحة تسجيلها "طرطوس"، وان يعلق عليها plaque نقابة المحامين "اللبنانية"... فهنا العجب.في الاصل، لا يحق لأي مواطن، وحتى وان كان لبنانيا، ان يضع اي اشارة على لوحة السيارة مهما كان حجمها أو نوعها، فكيف بالاحرى ان كان أجنبيا.وما يزيد الطين بلة، ان السيارة التي تتنقل في ساحل كسروان، بكل ثقة، ذات زجاج داكن.فمن هو هذا الطاووس المتباهي يا ترى؟