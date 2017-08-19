نيس - كان - موناكو...الشاطئ ببلاش

الإعلان

يفاجأ زوار الشاطئ اللازوردي في فرنسا الممتد على نيس وكان وموناكو... بأن معظم مساحات هذا الشاطئ هي للعامة ومجانية. القليل منها تابع للفنادق وهذا القليل هو فقط لمن يرغب بالدخول والدفع. الانطباع العام ان هذه المنطقة السياحية المشهورة من العالم هي حكر على الأثرياء ولا وجود فيها للفقراء.مقارنة بسيطة مع شواطئ لبنان، تجعلنا نتذكر كيف تم السطو على هذه الشواطئ، وكيف يتحكّم سارقوها باللبنانيين. وحتى المساحات القليلة منها والتي تعتبر مجانية يدفع اللبناني الفقير ما يوازي راتب شهر لتمضية يوم على بقعة ضيقة منها : بحر لبنان متنفسه الطبيعي والجمالي والمميز مسروق والدولة شاهد ما شافش حاجة، او ان "اهلها يتقاسمونها حصصاً ومغانم".السفر يجعلنا دائما نرى الصورة اوضح: على السياسيين وأهل السلطة في لبنان ان يرفعوا أيديهم عن ثرواتنا، ونحن علينا ان نحرر عقولنا من خبث غالبيتهم ومن استغلالهم.بالفيديو: الفقراء والأثرياء جنباً الى جنب على شواطئ كان في فرنسا.