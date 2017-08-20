بقصد اكتشاف ما بعد الموت...انتحرا

في حادثة لقيت جدلا واسعا، انتحر مصري وزوجته الأيرلندية عن طريق القفز في حمام للسباحة في إحدى الفيلات بمدينة الغردقة المصرية مكبلين، وذلك بقصد اكتشاف ما بعد الموت.

علما ان الشاب المصري يبلغ من العمر حوالي 45 عاما، والسائحة الاجنبية تبلغ من العمر حوالي 60 عاما.

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وخبر الانتحار تأكد بعد عثور الشرطة على الجثتين مكبلتين بحبال، وأثناء التحقيقات عثرت الأجهزة الأمنية على شريط فيديو مسجل وهما يقران بإقدامهما على الانتحار بهدف اكتشاف العالم الآخر، أو ما بعد الموت.