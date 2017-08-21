مجلس الوزراء في بيت الدين...بنود كهربائية

ماذا في جلسة مجلس الوزراء الخميس؟

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LBCI News Lebanon

يعود ملف الكهرباء الى طاولة مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها ظهر هذا الخميس في قصر بيت الدين مع عرض وزارة الطاقة والمياه لدفتر شروط جديد لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء لم يوزع بعد على الوزراء.

كما تعرض وزارة الطاقة مشروع استقدام محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الى لبنان، اضافة الى عرض آخر لمستخرجات المخطط التوجيهي لنقل الكهرباء والموافقة على مشروع قانون البرنامج المقترح والذي يمتد من العام ٢٠١٧ الى العام ٢٠٢٣.

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ومن البنود الكهربائية أيضاً الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء الرقم ٥٤ تاريخ ١٣/ ٧/ ٢٠١٧ المتعلق بطلب وزارة الطاقة الموافقة على اجراء مباحثات مع شركات بترول مؤهلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية في مدريد لجهة تغطية نفقات السفر.

وفِي ما عدا ذلك، يقتصر جدول الاعمال المؤلف من ٤٧ بنداً على طلبات سفر ، من ضمنها طلب الموافقة على تأليف وفد وتكليفه بالسفر الى بوركينا فاسو لمتابعة اوضاع المصابين اللبنانيين وإحضار الجثامين من جراء الاعتداء الإرهابي(على سبيل التسوية)، وكذلك على مشاريع مراسيم بنقل اعتمادات مالية.