الافوكا...منجم من ذهب !

كشفت دراسة أميركة ان قشور بذور ثمرة الأفوكا، عبارة عن "منجم من الذهب"، فهو يحتوي على مركبات كيميائية يمكن أن تعالج أمراض السرطان والقلب.

وعثر الباحثون في زيت قشور البذور، على Docosanol الذي يستخدم في الأدوية المضادة للفيروسات، ومركب Heptacosane، الذي قد يمنع نمو الخلايا السرطانية وأيضًا على حمض Dodecanoic الذي يقلل من خطر تصلب الشرايين وبالتالي يحد من أمراض القلب.

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اما الشمع المستخلص من قشور البذور فيمكن أن يستخدم في مستحضرات التجميل والعطور.