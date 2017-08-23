ماذا في كتاب والد صوفي الى وزارة الصحة؟

بعد ثبوت الخطأ الطبي في تحقيقات الوزارة والتحقيقات التي اجرتها نقابة الاطباء وبعد ثبوت مخالفة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي للمعايير العلمية سيما عدم توافر جهاز لمراقبة الضغط في غرف العمليات التي اجريت للاطفال، والد صوفي يطالب وزير الصحة باتخاذ التدابير الادارية الاحترازية والعقابية الواجبة تجاه المستشفى.
كما طالب بالتوسع في التحقيقات حول جميع العمليات التي اجريت للاطفال في تلك الفترة في المستشفى عينه بسبب انها ترافقت مع عدم مراقبة الضغط واعلام النيابة العامة الاستئنافية واهل الاطفال عن جميع العمليات التي رافقتها اضرار او مضاعفات.
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