إستلف أموالا من الخزينة ولم يردّها منذ ٢٠ عاما!

صدر عن الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود، قرار قضى بعزل مدير احدى المؤسسات العامة (و.ب) على خلفية احتفاظه بسلفة خزينة بقيمة 2500000000 ل.ل. حصلت عليها المؤسسة وكان يفترض به اعادتها بموجب القانون حيث تعمد ولمدة تزيد عن 21 عاما على اختلاق الذرائع والاعذار الواهية للتهرب من التسديد، بالاضافة لسوء ادارته المالية وعدم مسكه حسابات نظامية وقيامه بصفقات بصورة مخالفة للقانون.

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ويحرم قرار العزل المدير من قبض تعويضاته كافة، وبالتالي يشكل وسيلة لاسترداد جزء من الاموال غير المعادة من قبله.

كذلك أوصت الهيئة العليا للتأديب في قرارها اتخاذ الاجراءات كافة للحجز على أمواله لتأمين استرداد الاموال العمومية.