زاوية المراسلين
24 آب 2017 - 12:22
Back

فضيحة جامعات خاصة

الأهالي توعدوا بفضح أسماء تلك الجامعات Lebanon, news ,lbci ,أخبار شهادة جامعية,الجامعات,الأهالي توعدوا بفضح أسماء تلك الجامعات
episodes
فضيحة جامعات خاصة
يؤكد كثير من الأهالي على واقعة مؤلمة يواجهونها في عدد من الجامعات الخاصة عند توجّه أبنائهم للاستحصال على شهاداتهم بعد التخرّج، إذ يروون بمرارة أن تلك الجامعات التي تكون قد حصّلت القسط كاملاً من الطالب​، تمتنع عن إعطائه شهادته قبل دفع ثمنها الذي يتراوح من 50 دولار إلى 100 ألف ليرة. 

الأهالي توعدوا بفضح أسماء تلك الجامعات ما لم تبادر فوراً إلى إلغاء هذه "الخُوَّة" المفروضة عليهم قسراً. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان

إقرأ أيضاً