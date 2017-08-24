فضيحة جامعات خاصة

الأهالي توعدوا بفضح أسماء تلك الجامعات

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LBCI News Lebanon

يؤكد كثير من الأهالي على واقعة مؤلمة يواجهونها في عدد من الجامعات الخاصة عند توجّه أبنائهم للاستحصال على شهاداتهم بعد التخرّج، إذ يروون بمرارة أن تلك الجامعات التي تكون قد حصّلت القسط كاملاً من الطالب​، تمتنع عن إعطائه شهادته قبل دفع ثمنها الذي يتراوح من 50 دولار إلى 100 ألف ليرة.



الأهالي توعدوا بفضح أسماء تلك الجامعات ما لم تبادر فوراً إلى إلغاء هذه "الخُوَّة" المفروضة عليهم قسراً.