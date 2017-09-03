بالفيديو والصور- معلّق بالهوا ومبسوط...وين ؟

كثيراً ما يبحث الأهل عن مكان يمكن أن يقصدوه من أجل تسلية أولادهم وتمضية وقت برفقتهم بعيداً من الألعاب الإلكترونية أو الإنترنيت.

ولأن الطبيعة هي أفضل ما يمكن اللجوء إليه لأكثر من سبب، كان هذا المنتزه في منطقة الخنشارة، الذي يدخل ضمن إطار السياحة الداخلية​، حيث يتعلّق الأولاد بحبالٍ في الهواء ويصِرون على تكرار التجربة مرات عدة​، وفي أكثرَ من لعبة​، فيما الأهل يتمتعون باستقبال وضيافةٍ ووجبات رائعة بين الصنوبر وهوائه ورائحته.