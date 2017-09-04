20 عاما في السجن في حال قتلت قردا

في حال إدانتهما، سيواجه رجلان ألقت السلطات الفيتنامية القبض عليهما بتهمة قتل 4 قرود نادرة عقوبة السجن لفترة تصل إلى 20 سنة.

وتحدث مدير متنزه "فونج نها-كي بانغ" الوطني عن ضبط الرجلين وهما يحملان كيسين ويخرجان من الغابة، مضيفا أن "أحد حراس المتنزه أمسك بأحد المتهمين في الموقع، بينما فر الآخر وألقت الشرطة القبض عليه لاحقا".

وأوضح مدير المتنزه أنه"تم إرسال القردة والبندقية لفحصها، حتى نتوصل إلى أدلة للتعامل مع هذين الرجلين"، قائلا إن الرجلين متهمين باستخدام أسلحة عسكرية بشكل غير مشروع، وانتهاك قواعد حماية الأنواع البرية المعرضة للانقراض.