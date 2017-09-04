كشف منتدى "الجيش-2017" العسكري الدولي عن تجهيزات لجنود المستقبل في آب الماضي، ابرزها أحذية مضادة للألغام التي تسمح للجندي بالحفاظ على قدمه في حال تعرضه لانفجار لغم أرضي.
و في حذاء الجندي مستشعرات حساسة، تحذره من الألغام القريبة، وجهاز يقوم بحجب الإشارات اللاسلكية.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن المصمم في معهد الآلات الدقيقة للبحوث العلمية قوله: "لا يمكن القول إن الحذاء الجديد سيمكن الجندي من التجول في حقل ألغام. لكن في حال وقوع انفجار فإنه لن يلحق ضررا جسيما برجل الجندي ولن يفقد قدمه، وسيصيبه بجروح بسيطة".
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