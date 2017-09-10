متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ترتدي الحجاب؟

نشرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، صورة تظهرها مرتدية حجاب، أثناء قدومها إلى السعودية مع الوفد المرافق لوزير الخارجية سيرغي لافروف.

وكتبت زاخاروفا، في تعليق على الصورة التي نشرتها في صفحتها الرسمية على الفيسبوك: "في السعودية سألوني، هل سنلتزم بقواعد اللباس المعمول بها هناك...بالطبع".

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة المجلس الاتحادي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو كانت أيضا قد ارتدت الزي المحتشم الطويل أثناء زيارتها إلى الرياض في نيسان الماضي، والتقائها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.