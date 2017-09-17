الامن في المرافق العامة....عادي!

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من كان مسافرا عبر مطار رفيق الحريري الدولي بعد ظهر الاحد، يلفته وجود حقيبتين على الارض، متروكتين لوحدهما أمام مراكز الcheck in، دون مالك لهما، ومن دون حسيب أو رقيب.الحقيبتان خلقتا جوا من الخوف لدى المسافرين، خصوصا مع التحذيرات الامنية التي أطلقها عدد من السفارات الاجنبية في بيروت.ولكن عندما يسأل أحد المسافرين عن تلك الحقيبتين، الجواب، وبكل ثقة.... "ايه عادي"!ايه عادي، رغم مرور أكثر من نصف ساعة من دون ان يظهر المالك.فهنيئا لكم الامن "العادي"، في بلد يغلي في تطورات أمنية متسارعة تشهدها المنطقة.