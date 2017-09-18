سفينة ذاتية القيادة

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كشفت رولز رويس عن خطتها بشأن تطوير مجموعة من السفن ذاتية القيادة، والتي يعتقد بأنها ستكون السفن البحرية الأكثر ابتكارا.يبلغ طولها 60 مترا وتعمل خارج الأفق لأكثر من 100 يوم، وهي قادرة على حمل بضائع تصل إلى 700 طن وستصل إلى سرعات تتجاوز 25 عقدة.ومن المقرر أن تستخدم في أداء مجموعة من البعثات بما في ذلك الدوريات والمراقبة، وكشف الألغام وفحص الأسطول.رولز رويس التي تأمل في أن يتمكن أسطولها من الإبحار في غضون السنوات الـ10 المقبلة قالت "أن هذه السفن توفر وسيلة لتقديم القدرة التشغيلية المتزايدة، والحد من المخاطر التي تحيط بطاقم السفينة وتقليل تكاليف التشغيل والبناء".وتتوقع رولز رويس أن تشهد إدخال أسطول سفن متوسطة الحجم ذاتية القيادة، وبواقع خبرتنا وقدراتنا نتوقع أن نقود هذا المجال.