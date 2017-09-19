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19 أيلول 2017 - 05:31
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ماذا يقول حزب الخضر الألماني للـ LBCI ؟

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من قلب العاصمة الألمانية برلين، وفِي التغطية الخاصة للـ LBCI  للاتخابات الألمانية Bundestag بدورتها ١٩ وبالشراكة مع القناة الألمانية  Deuschte Welleتحدثت الـ"ال.بي.سي.اي" الى بعض المرشحين ومن بينهم مرشحة حزب الخضر المحامية جنان بيرم، والتي تحدثت بدورها عن  الوضع اللبناني فيما يخص عدم اجراء الانتخابات في موعدها، وكذلك أزمة النفايات

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