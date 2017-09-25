صرف مهندس من بلدية بيروت...وهذا ما كان يقوم به

أصدرت الهيئة العليا للتاديب برئاسة القاضي مروان عبود قراراً بصرف المهندس في مصلحة الهندسة ببلدية بيروت (ه.غ.) على خلفية قيامه بقبض أموال من اصحاب العلاقة مقابل انجاز معاملاتهم لديه بصورة غير مشروعة .
وطلبت الهيئة التوسع بالتحقيق مع موظفين آخرين في دوائر المساحة تلاعبوا بخرائط المساحة وخرائط اظهار الحدود وكذلك مع مهندسين آخرين في بلددية بيروت واحالتهم امام الهيئة العليا للتأديب لإنزال اعقوابات اللازمة بحقهم.
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