قضية الطفلة مشلب أمام قاضي التحقيق بعد اسبوعين

تسلم النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابي حيدر ملف الطفلة صوفي مشلب المحال من قبل وزارة الصحة اللبنانية مرفقاً بتقرير لجنة التحقيقات في الوزارة، وقد احاله حسب الاصول الى نقابة الاطباء لإبداء الرأي العلمي في مهلة اقصاها ١٥ يوم .

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تجدر الاشارة الى ان نقيب الاطباء ريمون صايغ ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة في النقابة كلود سمعان يخضعون للتحقيق في القضية عينها بجرم التزوير وقد حددت قاضي التحقيق في جبل لبنان سمرندا نصار جلسة في تاريخ١٠ تشرين الاول للبت بالدفوع الشكلية .