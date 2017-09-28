اليأس... يدفع الى الفأس

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هي أزمة تعويضات مزارعي التفاح من جديد...هذا المزارع الذي انحنى فوق أرضه وأعطاها من تعبه وعرقه، فبادلته بالمثل بخيراتها...لكن من لم يبادله، هي الظروف التي تتحكم بتصريف محصوله.بدءا من التجار الذين يشترون بأسعار بخسة ويتحكمون بالسوق، واذا "مش عاجبك، ما تبيع"،وصولا الى الدولة التي صرفت الجزء الاول فقط من التعويضات بعدما مني المزارعون بضربة اضافية مع اقفال الحدود البرية."كلها خسارة بخسارة" يقول مزارعو التفاح، والانتاج أصبح أغلى من الكلفة، والحال هذه دفعت البعض الى اليأس...يأس دفعهم الى الانتقام من "رزقهم" بقطع اشجار التفاح... والتعويض من الله!