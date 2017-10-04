بالصورة- إقرأ واضحك...بتمشي ما بتسمعلا صوت

من قبيل الصدفة وقعت هذه السيارة أمامنا على الطريق، حاولنا مرات عدة التركيز لقراءة ما كُتب على الزجاج.
ولمّا كان ضوء الشمس يعاكسنا، اضطررنا للإنحراف قليلاً، فظهر أن ما كتبه صاحب السيارة ينطبق على سيارة من الطراز الجديد، لكن إعجابه بسيارته دفعه إلى رفدها بكل الزوائد، ووصفها بأجمل النعوت، منها: "بتمشي ما بتسمعلا صوت. مفوّلي" .
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