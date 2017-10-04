بالصورة- إقرأ واضحك...بتمشي ما بتسمعلا صوت

من قبيل الصدفة وقعت هذه السيارة أمامنا على الطريق، حاولنا مرات عدة التركيز لقراءة ما كُتب على الزجاج.

ولمّا كان ضوء الشمس يعاكسنا​​، اضطررنا للإنحراف قليلاً​، فظهر أن ما كتبه صاحب السيارة ينطبق على سيارة من الطراز الجديد​​، لكن إعجابه بسيارته دفعه إلى رفدها بكل الزوائد، ووصفها بأجمل النعوت، منها: "بتمشي ما بتسمعلا صوت. مفوّلي" .