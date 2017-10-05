بات بامكانك معرفة مصير علاقتك العاطفية!

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LBCI News Lebanon

في خطوة قد تنقذ الكثير من العلاقات الفاشلة, صمم باحثون جهازا قادرا على التنبؤ بعمر العلاقات العاطفية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

الدراسة التي نشرت على موقع PLOS One قام الباحثون باستخدام خوارزمية التعلم الآلي مما مكن الجهاز من الاستماع إلى تسجيلات صوتية لجلسات علاج لـ134 زوجا على مدى عامين، كما غذى الباحثون الجهاز بمعلومات إضافية عن كل علاقة، ودرس الجهاز المدة التي تحدث فيها الطرفان ونغمة وأسلوب الكلام، ومتى قيل، وكيفية تحدث كل طرف.

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وأظهرت التجارب وفقا للورقة البحثية، أن استخدام البيانات المجمعة من الأزواج أصحاب العلاقات المتعثرة، وأن التنبؤات الناتجة عن تحليل الذكاء الاصطناعي، قابلة للمقارنة أو قد تتفوق على تنبؤات البشر التي تم التوصل إليها باستخدام رموز سلوكية معينة.