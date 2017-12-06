بالفيديو والصور- بيار وداني...الموعد مع الميلاد سنوي

لا يمكن أن يمرَّ زمن الميلاد على عائلتي بيار إرسانيوس وداني عبود من دون أن يجعلا من بيتهما موضعاً لمغارة متقنةِ الهندسة والتصميم, فلمغارة السيد المسيح غرفة تُخصَّص كاملة, وتُجهَّز بكل ما يلزم من أجل استقبال إله المحبة والتواضع, والصور الملتقطة من المنزلين تُبرز مدى الاعتناء بأدق التفاصيل التي تجعل المشهد ميلادياً بامتياز.
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