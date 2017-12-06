بالفيديو والصور- بيار وداني...الموعد مع الميلاد سنوي

مغارة متقنةِ الهندسة والتصميم

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LBCI News Lebanon

لا يمكن أن يمرَّ زمن الميلاد على عائلتي بيار إرسانيوس وداني عبود من دون أن يجعلا من بيتهما موضعاً لمغارة متقنةِ الهندسة والتصميم, فلمغارة السيد المسيح غرفة تُخصَّص كاملة, وتُجهَّز بكل ما يلزم من أجل استقبال إله المحبة والتواضع, والصور الملتقطة من المنزلين تُبرز مدى الاعتناء بأدق التفاصيل التي تجعل المشهد ميلادياً بامتياز.

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