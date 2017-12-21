بالصور- في هذه المدرسة... المهملات هي الزينة

بعدما باتت النفايات أزمةً، تحيط بأكثر المناطق، عمدت مدرسة راهبات الوردية-جبيل الى حثِّ طلابها على ابتكار أفكارٍ تَستخدم المهملاتِ البلاستيكية والزجاجية والتنك لتزيّن بها صفوفها وملاعبها في زمن الميلاد، وتصنع مجسمات ميلادية تُدخل الفرحة إلى قلوب التلاميذ وتحثّهم على الإبداع والتفنن، فتكون أعمالهم صديقة للبيئة والإنسان بدل ان تذهب النفايات الى الحرق أو الطمر وتضر بالبيئة والإنسان معاً.
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