الإعلامي يزبك وهبة من الحجر المنزلي... ماذا قال عن ألم فيروس كورونا؟

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أطل الإعلامي يزبك وهبة مع الزميلة الإعلامية رنيم بوخزام في حلقة عن فيروس كورونا في لبنان ضمن برنامج نهاركم سعيد عبر شاشة الـLBCI.وتوجّه وهبة، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا سابقاً وهو ملتزم بالحجر المنزلي، إلى المواطنين طالباً منهم أن يحرصوا على صحتهم أولاً.كما وتحدّث وهبة عن الألم الذي يشعر به عندما يرى المرضى وهم يتلقون الأكسجين في باحات المستشفيات.وشارك يزبك وهبة قصة جاره الذي تلقى الأكسجين من آلةٍ جُلبت له من شركة سيارات.بالإضافة إلى ذلك وصف يزبك وهبة الألم الذي شعر به بأنه صعب كثيراً لكنه أفضل نسبياً لما يشعر به زملائه الذين وصفوا الألم بالجهنم.