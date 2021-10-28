البطل مارون رمز الأخوة الحقيقية والتضحية... طفل يعتني بشقيقه بكل حب وينفّذ وصية والدته الراحلة!

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عبّر مشاهدو الـLBCI عن مدى تأثرهم الشديد لدى مشاهدة الحلقة الأولى من الموسم الجديد من برنامج "أحمر بالخط العريض"، فغّردوا على تويتر وأشادوا بالحلقة التي عالجت موضوع الطفولة وأحلام الأطفال وحقوقهم.وبالرغم من الألم، نجح الإعلامي مالك مكتبي وبرنامج "أحمر بالخط العريض" مرة جديدة في زرع الأمل والبسمة على جوه الأطفال الذي عرضوا قصصهم في حلقة "أنا بدي".ومن بين القصص، قصة الطفل مارون الذي يجسّد معنى الأخوة الحقيقية والتضحية وبذل الذات.فعلى الرغم من سنه الصغير، يحمل مارون مسؤولية كبيرة جداً بعدما قست عليه الحياة وخسر والدته، وها هو اليوم ينفّذ وصيتها وهي الاهتمام بشقيقه التوأم المريض إيليا.وخلال الحلقة روى هذا البطل الصغير مارون تفاصيل يومه من الساعة السادسة صباحاً، وكيف يهتم بإيليا ويعتني به بكل حب قبل أن يتوجّه الى المدرسة.فكيف رسم الإعلامي مالك مكتبي البسمة على وجه مارون وشقيقه إيليا؟