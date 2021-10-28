ابن الـ10 سنوات اختار الاهتمام بوالده على إكمال الدراسة... لماذا يخاف محمد من انقطاع الكهرباء؟

قصة الطفل محمد في "أحمر بالخط العريض"

Lebanon, news ,lbci ,أخبار محمد, أنا بدي, مالك مكتبي,أحمر بالخط العريض,قصة الطفل محمد في "أحمر بالخط العريض"

LBCI News Lebanon

من أكثر الأمور المؤلمة التي يمكن أن يراها الإنسان، هي رؤية طفل صغير قست عليه الحياة، واضطر الى اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية ولم يعش طفولته بكل معانيها.



بين الاهتمام بوالده المريض وحلمه بإكمال الدراسة، اختار الطفل محمد، البالغ من العمر 10 سنوات، الاهتمام بوالده.



هذا الطفل الذي استضافه الإعلامي مالك مكتبي في الحلقة الأولى من الموسم الجديد من برنامج "أحمر بالخط العريض" تحدّث عن خوفه من العتمة نتيجة انقطاع الكهرباء وقال: "أنا بدي كهرباء".

الإعلان

وعندما سأله الإعلامي مالك مكتبي عن سبب هذا الطلب، كشف محمد أن والده مريض ويعيش على الأكسيجن ويخاف من إنقطاع الكهرباء على حياة والده، وأنه لا ينام في الليل خوفاً على والده.



وكعادته، أدخل الإعلامي مالك مكتبي الفرح والأمل الى قلب الطفل محمد، فزفّ له مفاجأتين، الأولى تتعلّق بدراسته والثانية بوالده.