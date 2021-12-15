حفل ملكة جمال لبنان 2022 على الـ"LBCI"... الإستعدادات انطلقت

تحت شعار #WeMissLebanon، أعلنت قناة الـ"LBCI" عن عودة مسابقة ملكة جمال لبنان، الحدث الجمالي الثقافي الفني والإعلامي المُميّز، الذي ينتظره اللبنانيّون مقيمون ومغتربون، ليس فقط من أجل انتخاب الأجمل بين جميلات لبنان، بل من أجل التأكيد على إصرارهم أن يكون بلدهم عنواناً للحضارة والحداثة والأناقة والترفيه، وعلى تمسّكهم بالأمل بلبنان التقدّم والإزدهار، على الرغم من الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة والإنسانيّة التي يمرّ بها.
تحضيرات الـ"LBCI" انطلقت، والبداية من الدعوة الى الـ"Casting" الذي ستُقيمه في أكثر من مركز في لبنان والخارج، على أن تُعلن تباعاً آخر الاستعدادات لتنظيم حفل ملكة جمال لبنان 2022.
هذا السبت والأحد 18 و19 كانون الأول، يُمكن للصبايا (بين الـ18 والـ25 سنة) المشاركة والتسجيل من السّاعة العاشرة صباحاً حتّى الخامسة مساءً في أوتيل "Royal Tulip"-الأشرفية. أمّا للتسجيل من خارج لبنان، فعلى الرابط التالي: wemisslebanon.org