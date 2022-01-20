أب يسجن زوجته ويتخلّى عن أطفاله الخمسة... ورسالة تسرّبت من الوالدة في السجن (فيديو)

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تحدّث الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض" عن قصة 5 أطفال يعيشون وحدهم من دون أدنى مقوّمات الحياة.وقد لجأت أم هاني إلى مالك مكتبي لتطلق صرخة إنسانية وكشفت عن معاناة الأطفال الخمسة المتروكين من دون معيل أو حماية.وفي التّفاصيل، فيعيش الأطفال في منزلٍ مهجورٍ من دون كهرباء أو مدرسة أو أثاث أو حتّى أبواب ويعتمدون على مساعدات الجيران رغم أنّ والدهم يعيش بالقرب منهم مع زوجته الثانية وأطفالها الخمسة.أمّا في ما يخصّ أم الأولاد، فقد سُجنت بسبب قضيّة قديمة تتعلّق بحرق طفل كان زوجها قد أعادها الى الواجهة بعدما اشتكت عليه الأم، وبذلك أبعدها عن أطفالها بالرغم من التدخّلات من مختلف الجهات للسماح لهم بزيارتها.وفي خلال الحلقة، كشف مكتبي عن رسالة تسرّبت من السجن مُرسلة من والدة الأطفال التي تتوسّل إليه من خلالها لرؤية أولادها والإطمئنان عليهم.واستقبل مالك مكتبي والد الأطفال وعرض عليه أن يبقيهم معه شرط أن يؤمّن لهم حياة كريمة أو أن يلجأ إلى مؤسسة اجتماعية تحميهم وتساعدهم. كما أصرّ مالك مكتبي على أن يرى الأطفال والدتهم في السجن.فكيف ردّ الوالد؟