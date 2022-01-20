لتأمين لقمة العيش في ظل الأزمة الاقتصادية... ربّ عائلة يلجأ الى وسائل غير شرعية لإنقاذ أطفاله! (فيديو)

قرر زياد أن يدخل عالم تجارة الأعضاء غير الشرعية ويعرض "نفسه للبيع".

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LBCI News Lebanon

استضاف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة "أحمر بالخط العريض"، المواطن اللبناني زياد، الّذي أصرّ على أن يطلّ عبر البرنامج لإيصال صوته، مشدداً أنه "يصمم على بيع أعضائه في سبيل تأمين الحدّ الأدنى من المتطلبات لأطفاله الثلاثة".

وفي ظلّ الظروف الاقتصادية المزرية الّتي يمرّ بها لبنان، قرر زياد أن يدخل عالم تجارة الأعضاء غير الشرعية ويعرض "نفسه للبيع"، عبر بيع الكلى أو السائل المنوي لمساعدة النساء العاقرات على تحقيق حلم الأمومة بالإنجاب.

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وأوضح زياد أنه زوج وأب لثلاثة أطفال لا تتجاوز أعمارهم سنّ الثالثة، وأنهم يعيشون في حالة مأساة مريعة، نتيجة عدم استطاعته تأمين حياة كريمة لهم.

وكان زياد قد حاول خوض رحلة الهروب بطريقة غير شرعية في البحر مع عائلته، فقام ببيع منزله، لكن المحاول فشلت إذ تم ضبطهم من قبل العناصر الأمنية.