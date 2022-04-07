أمّن مستقبل ولديه فتركاه يعيش في السيارة لسنوات... هل تغيّرت حياته في أحمر بالخط العريض؟

أطلّ "العم جورج" في حلقة هذا الأسبوع من أحمر بالخط العريض ليطرح من جديد قضية كبار السنّ المهمّشين في لبنان ويُخبر قصّته المحزنة.
وفي التّفاصيل، فقال العم جورج لمالك مكتبي إنّه يعيش منذ 5 سنوات في سيّارته بالرّغم من أنّه متزوّج وله ولدان عمل جاهداً لتأمين مستقبلهما.
وبعد أن كتب جميع ممتلكاته، بما فيها منزله" بإسم ولديه، يتّخذ العم جورج من سيارته منزلاً له ويعيش حياة لا يُحسد عليها بعدما ساهمت بعض الظروف المتعلّقة بزوجة ابنه بطرده.
ورغم القسوة، طلب العم جورج من الله أن يُسامح ولديه وأعرب عن محبّته لهما. ومن جهته، قام فريق البرنامج بتأمين منزلٍ جديدٍ للعم جورج ليعيش حياةً كريمة ووعده مكتبي بأنّه سيُحاول جاهداً أن يتوصّل إلى حلٍ في قصّته مع أولاده.
لمشاهدة الحلقة الكاملة من أحمر بالخط العريض وللتعرّف أكثر على قصّة العمّ جورج، اضغطوا هنا
.