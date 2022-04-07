سخرية أصدقائها منعتها من ارتداء فستان قصير لسنوات... وحلمها يتحقّق في أحمر بالخط العريض!

استضاف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من أحمر بالخط العريض فتاة تُدعى "تَبَارَك" تبلغ من العمر 10 سنوات وتحلم بأن تكون مصممة أزياء وعارضة.
وقد ظهرت تبارك في خلال الحلقة بفستانٍ طويلٍ صنعته بنفسها من أكياس القمامة بعدما امتنع النّاس عن التخلّي عن الأقمشة ورميها. واستعرضت تبارك أيضاً تنّورة صنعتها بنفسها من "كيس البطاطا".
وعند سؤالها ما إذا كانت تفضّل الفساتين الطويلة أم القصيرة، قالت تبارك إنّها تخجل من قدميها وتتعرّض للسخرية والتنمّر من أصدقائها الذين يرفضون اللعب معها.
وبالرّغم من قدميها اللتين تختلفان بحجمهما، أقنع مالك مكتبي تبارك بارتداء فستان زهري اللون أحضره لها وتحدّت خوفها.
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