تعيش بين الحياة والموت... واختارت العزلة التامة استسلاماً لهيمنة الذكورية!

في هذه الحلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض"، تروي السيدة سارة قصة عمتها الّتي تعيش بين الحياة والموت، بعزلة تامة ورفض تام للتواصل مع أي أحد، كونها تعيش في منزلٍ أشبه بسجنٍ بسبب الذكورية.
من كندا إلى بيروت، أوضحت السيدة سارة أن عمتها كانت تعيش حياة طبيعية في السابق، لكنها تعرضت للعنف النرجسي، أي فقدت ثقتها بنفسها وقيمتها الذاتية بسبب هيمنة ذكورية أشقائها على كيانها. ولقد أدّى هذا الأمر إلى فقدانها التواصل مع الجميع.
وبالتالي، فقد فُرض السجن المنزلي على السيدة المذكورة، البالغة من العمر 58 عاماً، حيث تعيش حالياً في دير العمار بطرابلس في عُزلةٍ تامة مع قططها.
وعندما قررت ذات يوم الوقوف بوجه الظلم، تفاجأت برد فعل "ربّ المنزل"، وهو أحد أشقائها، حيث وجه نحوها البندقية مُهدداً بقتلها فوراً، الأمر الّذي جعل حياتها تنقلب رأساً على عقب.
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