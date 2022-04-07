يعمل ليلاً لإعالة عائلته ثم يتوجه إلى المدرسة... ابن الـ 10 سنوات يحلم بأن يُصبح "طبيباً للفقراء"

تحدث الطفل أمين للإعلامي مالك مكتبي في برنامج "أحمر بالخط العريض" عن الحياة الشاقة الّتي يعيشها مع عائلته في لبنان. ​

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LBCI News Lebanon

يتوجه الطفل أمين، البالغ من العمر 10 سنوات، ليلاً إلى أحد المقاهي اللبنانية من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل لغاية الساعة الرابعة فجراً سعياً لجمع المال لشراء دراجة نارية ولمساعدة والده في دفع نفقات المنزل.

وليس لدى الطفل أمين أي مشكلة مع هذا الروتين، حيث تحدث للإعلامي مالك مكتبي في برنامج "أحمر بالخط العريض" عن الحياة الشاقة الّتي يعيشها مع عائلته في لبنان.

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وأخبر أمين مالك مكتبي أنه يعمل في المقهى مساعداً للموظفين، حيث يحمل الكؤوس الفارغة من العصير، وينظف الطاولات بعد رحيل الزبائن. وعند انتهاء ساعات العمل، يتحضر أمين مجدداً للتوجه إلى المدرسة دون الشعور بالتعب.

ويتلقى أمين 20 ألف ليرة لبنانية فقط مقابل اليوم الواحد، ويتقاسم نصف المبلغ مع والده ليتمكن الأخير من سداد نفقات المنزل الأساسية.

ويحلم الطفل أمين بشراء دراجة هوائية خاصة به، لعله يستعيد طفولته وسط مآسي الحياة الّتي أرغمته على النضوج قبل الآوان. ويطمح أمين بأن يُصبح طبيباً للفقراء حين يكبر لتوفير الطبابة لهم مجاناً.