أيها اللبناني... هل تعلم ماذا تأكل؟

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من الاسهال الى الامراض كالسرطان حتى الموت، هذا ما قد يسببه غياب سلامة الغذاء.ولبنان، بحسب الدراسات، كان شهد من سنوات بحسب دراسات علمية، على عدم تطابق اصناف عدة كاللحوم والجبنة وغيرها، فهل هذا الواقع لا يزال مستمرا حتى اليوم مع انقطاع الكهرباء والحالة التي يعيشها لبنان؟وكيف تتلوث الاغذية الموجودة في الاسواق، او حتى المزروعة؟ وماذا عن المياه واليرقان؟ فضائح عديدة تُكشف بكل وضوح. وشرح حول كيفية تفادي عدم تطابق الاغذية للمعايير الصحية.التفاصيل في هذه الحلقة من برنامج "للتوضيح"، تقدّمه الاعلامية مايا عيد، وضيف الحلقة البروفيسور بالعلوم الجرثومية والغذائية فى كلية الاغذية والعلوم الزراعية في جامعة جورجيا د. عصمت قاسم.