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29 حزيران 2022 - 04:06
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يوم سياحي طويل على الـLBCI... وسارة أبي كنعان تقول "يا هلا" بالسواح على طريقتها (فيديو)

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يوم سياحي طويل على الـLBCI... وسارة أبي كنعان تقول &quot;يا هلا&quot; بالسواح على طريقتها (فيديو)
Lebanon News
أطلّت الممثّلة اللبنانية سارة أبي كنعان في حلقة اليوم المميزة من "نهاركم سعيد" التي ينطلق منها النهار السياحي الطويل الذي خصّصته الـLBCI لتقول "يا هلا" بالسواح في المناطق اللبنانية كافة.

وقالت أبي كنعان إنّ اللبناني مهما تغرّب عن بلده، يبقى رابط قوي يجمعه بلبنان وجماله وروح أهله.

وقد سلّطت أبي كنعان الضوء على الأوضاع الصعبة التي عاشها اللبناني، مشيرةً إلى أنّه يخرج من كل أزمة أقوى وأكثر اندفاعاً.
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وفي ما يخص عالم السينما، عبّرت أبي كنعان عن اشتياقها لهذا العالم الفني، مؤكّدة عودته إلى الواجهة من جديد وبقوّة.
 

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