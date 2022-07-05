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05 تموز 2022 - 12:53
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أزمة المياه في لبنان! ... اليكم الاسباب الرئيسية لمعاناة اللبنانيين مع المياه كل هذه السنوات

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أزمة المياه في لبنان! ... اليكم الاسباب الرئيسية لمعاناة اللبنانيين مع المياه كل هذه السنوات
Lebanon News
إن كنتم تتساءلون يومياً "ايمتى رح تجي المي؟"، فلنوضح لكم اذاً، أين تكمن أزمة المياه الرئيسية في لبنان، ولماذا يعاني اللبنانيون منذ سنين طويلة من هذه الازمة. 

اليكم الفيديو أدناه، وما ستكتشفونه بحلقة برنامج "للتوضيح" من فضائح!
 

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