اخبار البرامج 05 تموز 2022 - 12:53 05/07/2022 12:53:38 أزمة المياه في لبنان! ... اليكم الاسباب الرئيسية لمعاناة اللبنانيين مع المياه كل هذه السنوات

أزمة المياه في لبنان! ... اليكم الاسباب الرئيسية لمعاناة اللبنانيين مع المياه كل هذه السنوات

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LBCI News Lebanon

إن كنتم تتساءلون يومياً "ايمتى رح تجي المي؟"، فلنوضح لكم اذاً، أين تكمن أزمة المياه الرئيسية في لبنان، ولماذا يعاني اللبنانيون منذ سنين طويلة من هذه الازمة.



اليكم الفيديو أدناه، وما ستكتشفونه بحلقة برنامج "للتوضيح" من فضائح!

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