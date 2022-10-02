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02 تشرين الأول 2022 - 06:28
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مسلسل تعذيب وقتل الحيوانات... هل من حلّ ينهيه؟ وكيف نتصرف تجاه أي حيوان نعتبره خطراً؟

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مسلسل تعذيب وقتل الحيوانات... هل من حلّ ينهيه؟ وكيف نتصرف تجاه أي حيوان نعتبره خطراً؟
Lebanon News
اجرام وعنف وقتل وتعذيب تجاه الحيوانات في لبنان، يتزايد يوما بعد يوم. وبالرغم من وجود حيوانات شاردة قد تؤذي الإنسان، إلا أن هناك عدة وسائل للحماية بدل من القتل. فما هو هذا الحلّ؟ وأين القانون في حماية هذه الحيوانات؟ ومن المسؤول؟

اضافة الى كل ذلك، هناك توضيحات قد ترونها غريبة بشأن الحيوانات، ويجب الحفاظ عليها، للحفاظ على التوازن البيئي، بحيث أن غيابه يؤثر بشكل كبير على الانسان. وبالتالي، كيف نتصرف عند مواجهة أي حيوان، كالأفعى، الضبع، الخنزير البري، وغيرها؟
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كل التوضيح مع الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي، عبر برنامج "للتوضيح" عبر الـLBCI: 

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