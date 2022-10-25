"احمر بالخط العريض" يعود بموسمه الـ16عبر الـLBCI...والبداية مع الأطفال وقصصهم!

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يستعدّ الإعلامي مالك مكتبي لإطلاق الموسم الجديد من برنامج "أحمر بالخط العريض" على الـ"LBCI".إنّه الموسم السادس عشر على التوالي، لبرنامجٍ شكّل العنوان الأبرز والأهم للعمل الاجتماعي والانساني، بكل رقيّ واحترام ومهنيّة.مهنيّةٌ في طرح القضايا الإجتماعية ومناقشتها بعمق، رقيٌّ في الحوار مع ضيوف البرنامج، واحترامٌ في التعاطي مع قصصهم وتجاربهم المؤثّرة حيناً، والمُلهمة حيناً آخر. ليبقى الهدف الأسمى والدائم للبرنامج ومن خلال كل حلقة مساعدة ضيوفه ومشاهديه على التمسّك بالأمل لتحقيق الآمال، مع التركيز هذا العام على مساعدتهم في البحث عن طريق فرحهم وسعادتهم.ولأنّنا بأمسّ الحاجة إلى عيش بعض لحظات الفرح، ولأنّ الأطفال هم مصدر للسعادة وحافز للفرح، جاءت انطلاقة البرنامج في حلقته الأولى معهم. ما هو سرّ سعادتهم؟ ماذا يُخبّئون من مواهب وأحلام؟ وكيف سيُغيّر البرنامج حياتهم؟الأطفال هُم فرحة الحياة وبسمتها... قصصُهم لا تنضب، ومنها نبدأ...."أحمر بالخط العريض" إبتداءً من غد الأربعاء الساعة 21.30 بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".