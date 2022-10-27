حمزة على وشك أن يفقد نظره بالكامل... كيف ساعده مالك مكتبي؟ وما علاقة لاعب كرة السلة أمير سعود؟

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انطلق هذا الأسبوع الموسم الـ16 من "أحمر بالخط العريض" الذي شكّل نقطة أمل لضيوف البرنامج ومشاهديه والذي ناقش القضايا الإجتماعية بكلّ احترام ومهنية.وقد جاءت انطلاقة البرنامج في حلقته الأولى مع الأطفال، ومن بينهم الطفل حمزة (12 سنة) الذي يعاني من جفاف في شبكية العين وهو على وشك أن يفقد نظره بالكامل.وتحدّث حمزة مع مالك مكتبي عن يوميّاته وكيف يقدّر المسافات ويحاول حفظ تفاصيل الوجوه كاشفاً أنّ أمنيته الوحيدة هي أن يستمر في رؤية والديه.وقد ساعد مالك مكتبي الطفل حمزة وأمّن له الكتب المدرسية، كما فاجأه بصديقه ابراهيم الذي يبقى إلى جانبه ويساعده ويُسانده ويدافع عنه عند تعرّضه للتنمّر.وكشف حمزة عن حبّه لكرة السّلة ورغبته في تعلّم التسديدة الثلاثية. فكيف كان اللقاء مع اللاعب أمير سعود؟