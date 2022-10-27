الطفل كريستوفر يعترف بحبّه لأنجي في أحمر بالخط العريض... ويكشف أنّ الـFresh Money تمنعه من السفر لرؤيتها! (فيديو)

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لمشاهدة تفاصيل اتصال الفيديو الذي حصل بين أنجي وكريستوفر، تابعوا الحلقة الكاملة من أحمر بالخط العريض عبر هذا الرابط

استهلّ الإعلامي مالك مكتبي الموسم الـ16 من برنامج "أحمر بالخط العريض" الذي شكّل العنوان الأبرز والأهم للعمل الاجتماعي والانساني، بحلقةٍ مميّزةٍ مع الأطفال الذين يشكّلون مصدر السعادة ومنبع المواهب.وقد حلّ الطفل كريستوفر (7 سنوات) ضيفاً على القسم الأوّل من الحلقة وخطف قلوب المشاهدين بموهبته وطرافته وابتسامته التي لم تفارق وجهه.فبعدما أدهش المشاهدين بموهبته في الغناء، كشف كريستوفر عن سرّ بينه وبين مالك عن صديقته المقرّبة "أنجي" التي سافرت إلى لندن فأصبح بغيابها يكره المدرسة.وبأسلوبٍ طريفٍ وبريء، اعترف كريستوفر بحبّه لأنجي متمنّيّاً أن تصبح زوجته وأن يزورها في لندن عندما تتوفّر الـ"Fresh Money".