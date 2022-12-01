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01 كانون الأول 2022 - 05:47
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بين الجمال الطبيعي وعمليات التجميل... نساء يتحدّثن عن المظهر "المثالي" من وجهات نظر مختلفة

نساء يتحدّثن عن المظهر "المثالي" من وجهات نظر مختلفة في "أحمر بالخط العريض" Lebanon, news ,lbci ,أخبار رنيم, باميلا, غريس, كارين, ديالا, كارمن, مالك مكتبي, معايير الجمال,أحمر بالخط العريض,نساء يتحدّثن عن المظهر "المثالي" من وجهات نظر مختلفة في "أحمر بالخط العريض"
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بين الجمال الطبيعي وعمليات التجميل... نساء يتحدّثن عن المظهر &quot;المثالي&quot; من وجهات نظر مختلفة
Lebanon News
عالج الإعلامي مالك مكتبي في حلقة الأربعاء من "أحمر بالخط العريض" على الـLBCI موضوع "معايير الجمال" واستضاف سيدات تحدثن عن الجسد والجمال المثالي من وجهات نظرهن المختلفة.

وفي القسم الأول من الحلقة، استضاف مكتبي في الاستوديو السيدتين كارمن وديالا اللتين تحدثتا عن خضوعهما لعمليات التجميل وعن أهمية هذه العمليات للوصول الى الصورة المثالية.
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وفي القسم الثاني من الحلقة، واجهت ديالا وكارمن السيدتين باميلا ورنيم اللتين خالفتا ديالا وكارمن الرأي وشددتا على أهمية الجمال الطبيعي الذي يفوز على عمليات التجميل برأيهما.

وشهدت الحلقة في القسم الثالث مواجهة أخرى بين ديالا وكارمن من جهة، وكارين وغريس من جهة أخرى اللتين عبّرتا بصراحة عن أن الوزن الزائد لا يشكّل عائقاً في حياتهما.
 
 
 
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