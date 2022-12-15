"البنت خُلقت لتتزوّج فقط"... أم وأب يزوّجان بناتهما عندما يبلغن وبعمرٍ صغير! (فيديو)

15 كانون الأول 2022 - 08:56 15/12/2022 08:56:23

أم وأب يزوّجان بناتهما عندما يبلغن وبعمرٍ صغير!

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LBCI News Lebanon

استضاف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض" أم بلال وأبو بلال اللذين يعتبران أنّ الفتاة تُخلق لتتزوّج فحسب.

وترى أم بلال في الزواج المبكر وسيلةً لـ"تستّر" على بناتها من جهة، ووسيلة لتخفيف المصاريف المالية من جهة ثانية معتبرةً أنّ الشهادات المدرسية والجامعية بلا قيمة.

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وتفرّق أم بلال بين تربية "البنت" وتربية "الصّبي" وتفضّل أن تُبقي بناتها من دون هاتف وتلفزيون ومواقع التواصل الإجتماعي وغيرها من الوسائل التي "تُفسد" الفتاة، على حدّ قولها.

ومن جهته، اختصر أبو بلال زوجته بالأعمال المنزلية من دون تقييمها كشريكة حياته، مؤكّداً أنّه لا يعترف بـ"الإغتصاب الزّوجي".