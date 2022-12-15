اخبار البرامج 15 كانون الأول 2022 - 09:46 15/12/2022 09:46:32 بعد إرغامها على الزواج وتعرضها للاغتصاب... الطفلة أمل تطلب الطلاق في "أحمر بالخط العريض"

حلقة بعنوان "قاصرات" عن أمل الّتي تعاني يومياً في مُجتمع يوافق على زواج القاصرات من دون موافقتهنّ.

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LBCI News Lebanon

تناولت حلقة الإعلامي مالك مكتبي بعنوان "قاصرات" ضمن برنامج "أحمر بالخط العريض" قصة الفتاة أمل، الّتي تعاني يومياً في مُجتمع يوافق على زواج القاصرات من دون موافقتهنّ. وفي الحلقة، أطلّت أمل على المشاهدين وسردت قصتها المأساوية، الّتي بدأت عندما أُرغمت على الزواج بعمر 12 عاما، من علي الّذي يكبرها بسنوات. الإعلان وتحدثت أمل في سياق الحلقة عن تجربتها المروعة في ليلة "الدخلة"، حين تعرّضت لضغطٍ نفسي من قبل والدة علي وأقاربه للحصول على "العلامة" الّتي تؤكد عذرية العروس، ومن ثم للاغتصاب من قبل زوجها الّذي بدوره "ربطها واستغلها جنسيا". من جهتها، فقد طلبت أمل، الحامل للمرة الثانية، الطلاق من زوجها علي في استديو احمر بالخط العريض بحضور والدها "جمعة". فهل تمكنوا من التوصل إلى حلّ؟ لمشاهدة الحلقة كاملةً، اضغطوا هنا



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