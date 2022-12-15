ضحيّتا الزّواج المبكر وزواج القاصرات... حلا وموسى "أصغر عرسان" العالم

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LBCI News Lebanon

عالج الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض" موضوع زواج القاصرات الذي يشكّل حتّى اليوم ظاهرة تذهب ضحيّتها ملايين الفتيات في العالم سنويّاً.

واستقبل مالك مكتبي في الحلقة "أصغر عرسان" العالم ، حلا البالغة من العمر 13 سنة وموسى البالغ من العمر 17 سنة وناقش معهما الحياة الزّوجية وما إذا كانا جاهزين لهذه الخطوة.

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وقالت حلا إنّها لا تحبّ المدرسة بل تحبّ أن تكون "زوجة موسى" وتلبّي رغباته على اختلافها فحسب وتحدّثت عن مفهومها "الطفولي" للزواج من دون أن تعلم بخطورة ما تمرّ به وبخطورة حملها.

أمّا موسى، فأّكّد أنّه "رجل" وليس طفلاً مشيراً إلى أنّه لا يحبّ أن تخرج حلا من المنزل بدونه كي لا "تتفتّح".

واستضاف مالك مكتبي في الحلقة أبو موسى الذي عبّر عن رأيه بموضوع الزواج المبكر لا سيّما عن زواج ابنه من ابنة عمّه.

فكيف يبرّر أبو موسى الزواج المبكر وزواج القاصرات؟