مسلسل "أسماء من الماضي" ابتداءً من الإثنين 26 كانون الأوّل على الـLBCI

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ينطلق ابتداءً من الإثنين 26 كانون الأوّل المسلسل اللبناني الجديد "أسماء من الماضي" للمُنتج والمخرج إيلي س. معلوف على الـ"LBCI".بين لبنان وتركيا، تدور أحداث المسلسل، الذي يروي قصّة الصراع بين عائلتي الأسمر وبركات.صراعٌ عائليّ يمنع "جو الأسمر" (جو صادر) و"سحر بركات" (ديزي غاوي) من إبقاء حبّهما على قيد الحياة، وتُجبَر "سحر" على الزواج بشخص آخر. فهل سترضخ "سحر" لرغبة عائلتها وتتخلّى عن "جو"؟أحداث مُشوّقة سيكتشفها "جو" مع تسارع الأحداث، خاصّة في ظلّ ظهور "فرح" (جوي هاني) في حياته. فمن هي "فرح"؟ وما علاقتها بكلّ من "مازن" (طارق أنيش) شقيق "جو" و"وسام" (وسام شمص) شقيق "سحر"؟"أسماء من الماضي" ابتداءً من الإثنين 26 كانون الأوّل، ويُعرض من الأحد الى الثلاثاء بعد نشرة الأخبار المسائيّة.