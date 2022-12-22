الـ"LBCI" تلبس حلّة العيد...برامج وريسيتالات وأمسيات احتفاليّة بانتظاركم!

الإعلان

تلبس الـ"LBCI" حلّة العيد ضمن أسبوع "خاص الميلاد"، وأجواء الأمل والفرح ومعاني العيد ستطغى على شبكة برامجها من حلقات خاصّة، ريسيتالات ميلاديّة، أمسيات وسهرات احتفاليّة، أفلام ميلاديّة وغيرها...ليلة الميلاد السبت 24 كانون الأوّل بعد نشرة الأخبار المسائيّة، يُطلّ الإعلامي رودولف هلال في حلقة ميلادية خاصّة بعنوان "نجوم العيد" ضيوفها النجوم يوسف الخال، نيكول سابا، ورد الخال، وباسم رزق في حوار ميلاديّ عائليّ دافئ، وفقرات فنيّة، غنائيّة، وإنسانيّة مميّزة.النجمة نادين الراسي ستُطلّ في حلقة ميلاديّة خاصّة بعنوان "ضوّي شموعن" تعرضها الـ"LBCI" الأحد 25 كانون الأوّل بعد نشرة الأخبار المسائيّة. حلقة إنسانيّة تتشارك فيها نادين مع المشاهدين رجاء الميلاد، بعد وفاة شقيقها النجم الراحل جورج الراسي.أجواء الميلاد تستكملها الـ"LBCI" بعرض "الريسيتالات الميلاديّة"، حيث تنقل الليلة بعد نشرة الأخبار المسائيّة ضمن معرض "Christmas in the City" حفلاً ميلاديّاً بالتعاون بين المعهد الوطني العالي للموسيقى وجمعيّة الطاقة الوطنيّة اللبنانيّة LNE، تُحييه الأوركسترا الفيلهارمونيّة اللبنانيّة بقيادة المايسترو عبدو منذر.كما تعرض غداً الجمعة "ريسيتالاً ميلاديّاً" للمعهد الوطني العالي للموسيقى برئاسة هبة القوّاس من كنيسة مار يوسف-مونو، مع الأوركسترا الفيلهارمونيّة اللبنانيّة بقيادة المايسترو ميشال خيرالله، وبمشاركة "les Solistes de Beyrouth" مع قائد الكورال "Fernando Afara".وستنقل الـ"LBCI" قدّاس منتصف ليلة الميلاد من جامعة الروح القدس الكسليك، قداس الميلاد من حاضرة الفاتيكان، وقدّاس العيد الأحد 25 كانون الأوّل من بكركي، كما تعرض باقة من الـ"Christmas Family Movies" الخاصّة بالعيد.