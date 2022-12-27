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27 كانون الأول 2022 - 10:51
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شو القصة؟... حقائق عن عيد الميلاد لم تسمعوها من قبل!

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شو القصة؟... حقائق عن عيد الميلاد لم تسمعوها من قبل!
Lebanon News
من "بابا نويل" بالاخضر وعيد الشمس وقصة حبّ...  ترتبط رموز وعادات عيد الميلاد بأمور تاريخية وانتشرت نتيجة العولمة.

قد تكونون تساءلتم عن سبب اختيار تاريخ 25 كانون الأول لدى بعض الطوائف للاحتفال بعيد الميلاد، في حين أن طوائف أخرى كالاورثوذوكسية الارمنية والقبطية الاورثوذوكسية تحتفل به في تاريخ آخر. الأمر له علاقة بعيد الشمس! واختلاف التقويم، على الرغم من ان يسوع المسيح قد يكون ولد في فصل الربيع. 
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وليس ذلك فقط، "بابا نويل" كان باللون الأخضر، وستتفاجؤون بالسبب الكامن وراء تغيّره الى اللون الأحمر. كما أن للمغارة قصة مميزة لوصولها الى داخل بيوتنا، أما بالنسبة للشجرة الميلادية فهي نتاج قصة حبّ، فمن أي بلد انطلقت؟ وكيف وصلت الى كل انحاء العالم؟ 

كل الحقائق التاريخية مع ضيف برنامج "للتوضيح"، الاستاذ في التاريخ وصاحب صفحة heritage and roots، شارل حايك، في هذه الحلقة المميزة.

***لمشاهدة الحلقة عبر الموقع الالكتروني للـ LBCI ضمن فئة البرامج اضغط هنا
***لمشاهدة الحلقة عبر فايسبوك ، اليكم الفيديو أدناه: 
 

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