الـ"LBCI" ليلة رأس السنة بين لبنان السعوديّة والإمارات مع ألمع النجوم اللبنانيّين والعرب

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LBCI News Lebanon

من لبنان الى المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات، مُشاهدو الـ"LBCI" في لبنان والوطن العربي على موعد مع سهرات احتفاليّة ضخمة لوداع اليوم الأخير من العام 2022 على وقع الموسيقى، الغناء، الألعاب الناريّة، المسابقات، والجوائز.

فتحت هاشتاغ "#عيّد معنا"، ستُودّع الـ"LBCI" عام 2022 منذ ساعات الصباح الأولى يوم السبت 31 كانون الأوّل- ديسمبر، والبداية مع النجم وسام حنّا الذي سيُرافق المشاهدين طيلة النهار مع برنامج الألعاب والمسابقات والجوائز النقديّة والهدايا القيّمة "عيّد معنا".

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أما ليلة رأس السنة، فستتزّين شاشة الـ"LBCI" بسهرات احتفاليّة مُميّزة بين بيروت، الرياض، دبي، وأبو ظبي لاستقبال عام 2023 الجديد مع أبرز نجوم الوطن العربي.

الـ"LBCI" ستنقل مباشرة من الرياض الساعة العاشرة بتوقيت السعوديّة- التاسعة مساءً بتوقيت لبنان، الحدث الفنّي الأضخم "Trio Arabic Night 2022-23"، الذي تُنظّمه الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع روتانا ضمن موسم الرياض 2022، من مسرح محمد عبده أرينا في البوليفارد رياض سيتي، والذي يضمّ ألمع النجوم اللبنانيّين والعرب في ليلة "فوق الخيال"، يُطلّون من خلالها ولأول مرّة في ديوهات وتريوهات غنائيّة مُميّزة.

الحفل ستُواكبه الـ"LBCI" أيضاً في تغطية إعلاميّة مباشرة مع الإعلاميّة رنيم بو خزام من الرياض، كما ستجول الـ"LBCI" على أبرز احتفالات رأس السنة في لبنان، وستنقل استعراض الألعاب الناريّة الباهر مباشرة من دبي وأبو ظبي، وسيستقبل الإعلامي رودولف هلال أيضاً النجمين فارس كرم وبلقيس فتحي في أجواء فنيّة غنائيّة رائعة، كما سيُحاور الإعلاميّة وعالمة الفلك ماغي فرح في إطلالة خاصّة للحديث عن التوقّعات والأبراج والأحداث التي يتضمّنها كتابها الجديد، وستكشف سيّدة الإلهام ليلى عبد اللطيف ماذا ينتظر لبنان والمنطقة من أحداث فنيّة وسياسيّة وغيرها في أبرز توقّعاتها أيضاً.

هذا، وستعرض الـ"LBCI" مباشرة على الهواء حفلة رأس السنة التي يُحييها الليلة القيصر كاظم الساهر من بيروت.